Fiorello chiama Conti in diretta durante la conferenza di Sanremo 2026 | Fai il co-conduttore de La Pennicanza

Fiorello ha chiamato in diretta durante la conferenza di Sanremo 2026, criticando il suo collega per aver coinvolto colleghi a sorpresa. La causa è il tentativo di Conti di inserire Giorgia Cardinaletti e Ubaldo Pantani come co-conduttori di un programma parallelo. Fiorello ha risposto con tono deciso, invitando Conti a condurre insieme a lui “La Pennicanza”. Il pubblico ha assistito a un momento di confronto tra i due artisti, che si sono scambiati battute dirette.

Fuoriprogramma durante la prima conferenza ufficiale del Festival di Sanremo 2026. Rosario Fiorello videochiama in diretta e "vendica" i colleghi arruolati a sorpresa da Conti, come Giorgia Cardinaletti e Ubaldo Pantani: "Sono giorni che chiami chiunque, ora conduci con me La Pennicanza".