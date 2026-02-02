Fiorello a La Pennicanza telefonata spaventosa | Ero posseduto chiamatemi l’esorcista

La puntata di lunedì 2 febbraio de La Pennicanza si è aperta con una telefonata sorprendente di Fiorello. L’artista ha raccontato di sentirsi posseduto, chiedendo di essere chiamato l’esorcista. La voce si è fatta sentire tesa e spaventata, lasciando il pubblico senza parole. Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto il programma concentrandosi sulle notizie più calde del momento.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata di lunedì 2 febbraio de La Pennicanza dove si sono concentrati sulle notizie di maggiore attualità. In particolare, lo showman è stato attirato dall’angelo col viso di Giorgia Meloni, praticamente non si parla d’altro. E complimentandosi con Jovanotti per l’onorificenza di commendatore, non ha nascosto una certa invidia. Fiorello non dimentica la Sicilia. Anche questa settimana La Pennicanza si apre con un appello per la Sicilia a causa dei danni provocati dal ciclone Harry. Fiorello lancia il suo appello: “Teniamo sempre accesi i riflettori su Sardegna, Calabria e soprattutto sulla Sicilia, Niscemi in particolare – le parole di Fiorello -. 🔗 Leggi su Dilei.it

Argomenti discussi: Fiorello a La Pennicanza, il lieto annuncio in diretta: Aspettiamo una bimba; Fiorello punge Pier Silvio Berlusconi, l’appello ‘sfacciato’ su Checco Zalone: Non va lasciato solo; Fiorello e Biggio, a La Pennicanza l'imitazione di Roberto Fico che diverte il presidente della Regione Campania; Fiorello accoglie De Luca a La Pennicanza dopo i danni del ciclone: I sindaci siano sub commissari per l'emergenza.

