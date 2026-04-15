Truffa Tari ad Albenga | allarme SMS attenzione ai finti solleciti

A Albenga è stato segnalato un incremento di messaggi SMS che fingono di essere avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti. Questi messaggi sono stati inviati a diversi residenti e sembrano mirare a truffare gli utenti. L’amministrazione comunale ha diffuso un avviso per invitare i cittadini a prestare attenzione e a non cliccare su eventuali link sospetti contenuti nei messaggi.

Diversi residenti di Albenga hanno ricevuto messaggi sul cellulare che simulano solleciti per il pagamento della tassa sui rifiuti, spingendo l’amministrazione locale a lanciare un allarme immediato contro una possibile manovra fraudolenta. Le comunicazioni inviate via SMS utilizzano un numero con prefisso 800, cercando di apparire come un contatto ufficiale per indurre gli utenti a verificare la propria posizione debitoria. Il modus operandi dietro i finti solleciti Tari. La dinamica segnalata dai cittadini coinvolti punta sulla creazione di un falso senso di urgenza legato alle pendenze tributarie. All’interno dei testi ricevuti, viene indicato l’obbligo di contattare un recapito telefonico specifico, presentato come un numero verde, con l’obiettivo dichiarato di ottenere chiarimenti sulla situazione amministrativa del contribuente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa Tari ad Albenga: allarme SMS, attenzione ai finti solleciti Truffa Tari via SMS: allarme a Isola del Liri, attenzione ai finti debitiI cittadini di Isola del Liri devono prestare estrema cautela dopo che l’amministrazione locale ha rilevato la circolazione di messaggi fraudolenti... Truffa TARI nel padovano: allarme SMS, occhio ai falsi sollecitiUn’ondata di messaggi fraudolenti sta colpendo gli utenti nel padovano, simulando comunicazioni ufficiali relative alla TARI.