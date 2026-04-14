Truffa Tari via SMS | allarme a Isola del Liri attenzione ai finti debiti

A Isola del Liri si segnala la presenza di messaggi SMS fraudolenti che fingono di comunicare debiti relativi alla tassa sui rifiuti. L’amministrazione comunale ha avvisato i cittadini di non aprire o rispondere a questi messaggi sospetti, che cercano di ingannare e truffare gli utenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata inviata tramite SMS e si raccomanda di fare attenzione a eventuali tentativi di raggiro.

I cittadini di Isola del Liri devono prestare estrema cautela dopo che l’amministrazione locale ha rilevato la circolazione di messaggi fraudolenti via SMS. I testi inviati ai residenti simulano comunicazioni ufficiali riguardanti presunti debiti non saldati relativi alla tassa sui rifiuti (Tari), con l’obiettivo di indurre le persone a contattare numeri telefonici indicati per risolvere una falsa pendenza amministrativa. Il meccanismo del raggiro e le misure di tutela del Comune. La strategia utilizzata dai malintenzionati punta sulla creazione di un senso di urgenza, sollecitando i destinatari a mettersi in contatto immediato per regolarizzare la propria posizione fiscale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa Tari via SMS: allarme a Isola del Liri, attenzione ai finti debiti Allarme sms truffa sulla Tari: l’avviso del Comune di Isola del LiriIl Comune di Isola del Liri lancia un avviso alla cittadinanza per segnalare la diffusione, negli ultimi giorni, di sms fraudolenti legati a presunti... Truffa TARI a Dalmine: allarme vishing con finti debiti e numeri costosiIl Comune di Dalmine ha diffuso un avviso urgente per segnalare ai propri residenti la circolazione di messaggi fraudolenti che simulano irregolarità...