Acqua fuori parametri in un asilo nido | stop ai rubinetti si usano solo le bottiglie Famiglie preoccupate per la salute

L'Ausl ha vietato l'uso dell'acqua del rubinetto in un asilo nido dopo aver rilevato livelli elevati di piombo. La decisione è stata presa per tutelare i bambini, che rischiano di essere esposti a sostanze nocive. Le famiglie sono preoccupate e chiedono chiarimenti sulla sicurezza dell'acqua fornita. Per evitare rischi, nel nido si usano esclusivamente bottiglie d’acqua acquistate. La questione ha attirato l’attenzione dei genitori, ansiosi di conoscere le prossime mosse delle autorità.

Il problema, venuto alla luce la scorsa settimana, è stato già comunicato alle famiglie dei piccoli alunni della struttura scolastica Divieto di usare l'acqua del rubinetto in un asilo nido della città per ordine dell'Ausl, per la presenza di valori anomali di piombo. Il problema, venuto alla luce la scorsa settimana, è stato già comunicato alle famiglie dei piccoli alunni della struttura scolastica e qualsiasi necessità idrica del nido al momento viene coperta tramite acqua in bottiglia. Questo significa non solo acqua da bere o utilizzata per scopi alimentari, ma per qualsiasi altro uso, compresa la pulizia dei bambini stessi, che essendo così piccoli è facile che si sporchino nelle normali attività di gioco.🔗 Leggi su Forlitoday.it

