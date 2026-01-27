Asilo nido totalmente abusivo a Barra chiuso dai carabinieri

Un asilo nido a Barra, privo delle necessarie autorizzazioni, è stato chiuso dai carabinieri. La struttura ospitava 14 bambini ed è stata sequestrata, con sanzioni amministrative di 16mila euro. L’intervento evidenzia l’importanza di rispettare le normative per la tutela dei minori e la sicurezza delle strutture dedicate all’infanzia.

Struttura per minori senza autorizzazioni in via Guidone: 14 bambini presenti. Denunce, sequestro e multa da 16mila euro.

