Asilo nido totalmente abusivo a Barra chiuso dai carabinieri
Un asilo nido a Barra, privo delle necessarie autorizzazioni, è stato chiuso dai carabinieri. La struttura ospitava 14 bambini ed è stata sequestrata, con sanzioni amministrative di 16mila euro. L’intervento evidenzia l’importanza di rispettare le normative per la tutela dei minori e la sicurezza delle strutture dedicate all’infanzia.
Struttura per minori senza autorizzazioni in via Guidone: 14 bambini presenti. Denunce, sequestro e multa da 16mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Barra Asilo
Asilo nido Il Bagnoro chiuso per interruzione della fornitura elettrica
L'asilo nido Il Bagnoro sarà chiuso giovedì 11 dicembre dalle 8:00 alle 16:00 a causa di un'interruzione della fornitura elettrica comunicata dal fornitore.
Furto all'asilo nido ad Agropoli: indagano i carabinieri
I carabinieri stanno indagando sul furto avvenuto presso l'asilo nido della scuola Mozzillo di Agropoli.
Ultime notizie su Barra Asilo
