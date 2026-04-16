Fincantieri Marinette Marine, la società controllata negli Stati Uniti del gruppo italiano, ha firmato un contratto del valore di 30 milioni di dollari con la US Navy. Il contratto riguarda le prime fasi di un progetto legato alla costruzione di navi di supporto chiamate Landing Ship Medium (Lsm). I dettagli specifici delle attività previste non sono stati resi noti.

Fincantieri Marinette Marine, la controllata americana del gruppo triestino, ha ricevuto dalla US Navy un contratto da 30 milioni di dollari per le attività preliminari legate al programma Landing ship medium (Lsm). L’accordo, parte del piano di riconfigurazione degli appalti del Pentagono con Fincantieri, riguarda in particolare l’acquisizione anticipata di materiali e le prime fasi di ingegneria per la costruzione di quattro unità, segnando l’avvio operativo di un programma destinato a rafforzare le capacità logistiche e anfibie della Marina statunitense. Un tassello nella strategia navale americana. Il contratto si inserisce nel più ampio sforzo di modernizzazione della US Navy e del Corpo dei Marines, sempre più orientati verso modelli operativi distribuiti.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Fincantieri Marinette ottiene un contratto da 30 milioni dalla US Navy. I dettagli

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