Webuild, l’azienda italiana, si è aggiudicata un appalto da 336 milioni di euro per allargare l’Interstate 64 a Norfolk, in Virginia. La gara è stata vinta dopo settimane di trattative e ora si inizia con i lavori che cambieranno il volto di questa strada molto trafficata.

**Lane, il gruppo italiano Webuild, ha ottenuto un contratto da 336 milioni di euro per l’ampliamento dell’Interstate 64 a Norfolk, in Virginia.** È un accordo strategico per il futuro della mobilità nei paesi del sud-est degli Stati Uniti, uno dei settori in cui il Gruppo Webuild sta consolidando la propria influenza. Il progetto, commissionato dal Virginia Department of Transportation (Vdot), prevede l’estensione della corsia I-64, lungo un tracciato di circa 11 chilometri, tra le città di Hampton e Norfolk. La via, che collega direttamente le aree residenziali e industriali della regione, è stata identificata da anni come un punto critico per la circolazione dei mezzi di trasporto e per lo sviluppo economico della costa orientale del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lane ottiene contratto da 336 milioni per ampliamento strada statale 64 nel Virginia

Approfondimenti su Lane Interstate 64

Lane, la società americana del Gruppo Webuild, ha vinto un grosso appalto da 336 milioni di euro per allargare e modernizzare l’Interstate 64 a Norfolk, Virginia.

Ultime notizie su Lane Interstate 64

