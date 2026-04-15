Fincantieri Marine Group ha firmato un accordo da 30 milioni di dollari con la US Navy, destinato alle prime quattro navi del progetto Medium Landing Ship (LSM). Il contratto copre le fasi di ingegneria e l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione. La società ha avviato le attività per accelerare lo sviluppo del programma, che prevede la realizzazione di nuove imbarcazioni destinate alle operazioni militari.

Fincantieri Marine Group ha ottenuto un contratto da 30 milioni di dollari per avviare le fasi ingegneristiche e l’approvvigionamento di materiali destinati alle prime quattro navi del programma Medium Landing Ship (LSM) della U.S. Navy. L’accordo segna l’apertura ufficiale di un progetto che prevede la realizzazione complessiva di fino a 35 unità, con l’obiettivo di potenziare la capacità operativa del Corpo dei Marines attraverso mezzi capaci di garantire mobilità costiera e schieramento rapido in zone contese. L’avvio operativo del programma LSM e il nuovo modello produttivo statunitense. Il percorso verso la costruzione delle nuove unità navali è entrato in una fase decisiva dopo la richiesta di proposta pubblicata dalla Marina americana lo scorso 18 febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fincantieri accelera per la US Navy: 30 milioni per le nuove LSM

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