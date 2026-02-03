San Possidonio piange la perdita di Hao Zhe Hu, il bambino di soli 6 anni morto sabato scorso. La comunità si è riunita davanti alla scuola Don Andreoli, dove sono state issate bandiere a mezz’asta. La scuola e il paese sono sotto shock, ancora increduli di fronte a questa tragedia che ha colpito un bambino così piccolo. Le famiglie e gli insegnanti cercano di affrontare il dolore, mentre le autorità sono al lavoro per chiarire cosa sia successo.

Inizio della settimana a San Possidonio segnato dal lutto a causa del dolore che ha colto la comunità locale e il mondo della scuola per la straziante morte occorsa sabato al piccolo Hao Zhe Hu, 6 anni di origini cinesi, che frequentava il primo anno della scuola primaria Don Andreoli. E ieri mattina nel pellegrinaggio dell’accompagnamento dei bambini a scuola nei volti scossi dei genitori, si leggeva il dramma della famiglia di Hao, che compagni di classe e insegnanti conoscevano familiarmente per "Mattia", tanto è grande la forza di integrazione che unisce questi piccoli. Ad attendere gli alunni in aula, ieri mattina, c’era anche la sindaca Veronica Morselli, che davanti al Municipio per decisione della giunta aveva fatto listare a lutto le bandiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In Comune bandiere a mezz’asta per ricordare il piccolo Hao

Nel Giorno della Memoria, le bandiere del Comune di Acireale vengono esposte a mezz'asta per commemorare le vittime delle atrocità storiche, sottolineando l'importanza di preservare la memoria e promuovere valori di rispetto e tolleranza.

In occasione del Giorno della Memoria, il Comune ha esposto le bandiere a mezz'asta in segno di rispetto e ricordo delle vittime dello sterminio e delle persecuzioni.

