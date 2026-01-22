Australia giornata di lutto nazionale per le vittime dell' attentato a Bondi Beach | bandiere a mezz' asta in tutto il Paese

In Australia si osserva una giornata di lutto nazionale in memoria delle vittime dell’attentato avvenuto a Bondi Beach il 14 dicembre. Le bandiere sono a mezz’asta in tutto il paese, un gesto di rispetto e solidarietà. Questa giornata rappresenta un momento di riflessione collettiva per onorare le persone colpite e rafforzare il senso di unità nazionale.

Giornata di lutto nazionale in Australia per rendere omaggio alle vittime dell’ attentato a Bondi Beach del 14 dicembre scorso. Le bandiere sono state esposte a mezz’asta sul Sydney Harbour Bridge, sugli edifici governativi in tutta l’Australia e, ovviamente, a Bondi Beach. Gli australiani sono stati inoltre invitati a osservare un minuto di silenzio alle 19:01 per ricordare le vittime dell’attentato, nel quale Sajid e Naveed Akram (padre e figlio) hanno ucciso 15 persone durante le celebrazioni dell’Hanukkah ebraica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Australia, antisemitismo in aumento del 316%: il contesto dell’attentato di Bondi BeachIn Australia, l'antisemitismo è aumentato del 316% negli ultimi anni, creando preoccupazioni crescenti.

Mourners Gather At Bondi Beach As Australia Marks Day Of Reflection After Attack | 4K | N18G

