Il consiglio orientativo Bramati | Il docente deve essere un fattore di realismo che aiuta a distinguere ciò che piace da ciò che si sa fare INTERVISTA

In questa intervista, Marcello Bramati approfondisce il ruolo del docente come

Scegliere la scuola superiore è un percorso lungo e articolato, che spesso impegna le famiglie e gli studenti per un arco temporale di almeno otto mesi, a partire dalla fine della seconda media. In questo scenario, fatto di dubbi, ripensamenti e talvolta di cambi di idea repentini, il ruolo del docente della scuola secondaria di primo grado assume un valore insostituibile, ben oltre l’impatto degli open day o delle classifiche scolastiche. Secondo Marcello Bramati, ospite della rubrica “Tre domande a”, l’insegnante può guidare le famiglie attraverso un metodo strutturato in tre passi fondamentali: documentarsi non solo sull’offerta formativa ma anche sulla logistica e le scuole del territorio; orientarsi analizzando le attitudini personali; arrivare infine a una decisione condivisa attraverso l’ascolto e il dialogo domestico.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

