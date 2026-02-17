Una domenica immersa nel verde | viaggio tra tradizioni e sapori dimenticati

A Mesagne, domenica, un’escursione tra campi e vicoli ha fatto scoprire un mondo nascosto sotto terra, fatto di radici antiche e piante rare. La giornata è stata dedicata a riscoprire le tradizioni locali e i sapori di una volta, spesso dimenticati nelle cucine moderne. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto assaggiare prodotti tradizionali e toccare con mano le tecniche di coltivazione tramandate di generazione in generazione.

MESAGNE - C'è un mondo invisibile che cresce proprio sotto i nostri piedi. È fatto di tradizioni antiche, sapori dimenticati e proprietà benefiche incredibili. È quello che Mesagne Free propone di riscoprire domenica 22 febbraio, alle ore 09:00, insieme ai partecipanti che trascorreranno una mattinata indimenticabile agli Orti Urbani di via Piemonte. Un'attività adatta a tutti: dai nonni ai bambini, dagli esperti di botanica ai semplici curiosi della domenica, per una domenica immersa nel verde che promette di riconnettere i partecipanti con le radici più autentiche del territorio.

