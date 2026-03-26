Gasparri si è dimesso da capogruppo di FI al Senato Al suo posto Stefania Craxi

Un senatore di Forza Italia ha annunciato le proprie dimissioni da capogruppo al Senato, spiegando di aver deciso autonomamente di lasciare l’incarico. La stessa persona ha aggiunto di aver gestito i tempi e le modalità in un momento complesso. Al suo posto, è stata indicata Stefania Craxi.

«Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull'incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro». Lo afferma il capogruppo di Fi al Senato, Maurizio Gasparri. Nel pomeriggio è stata convocata una riunione dei senatori azzurri e all'ordine del giorno c'è stata la questione e la scelta del successore. La senatrice Stefania Craxi subentra a Gasparri. « A Stefania Craxi, neo presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro». 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Ringrazio Maurizio Gasparri per l’impegno profuso in questi anni alla guida dei senatori di @forza_italia. La sua dedizione e lealtà verso la nostra bandiera è un esempio che tutti dovrebbero seguire e apprezzare. A Stefania Craxi, neo Presidente del Gruppo x.com