Nella giornata di oggi, Maurizio Gasparri lascerà la posizione di capogruppo di Forza Italia al Senato. La nomina del suo successore è stata indicata come Stefania Craxi, che si trova in vantaggio per prendere il suo posto. La decisione è stata comunicata e si attende l'ufficializzazione ufficiale.

In giornata, secondo quanto si apprende, Maurizio Gasparri si dimetterà dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Nel pomeriggio è stata convocata una riunione dei senatori azzurri e all'ordine del giorno ci sarà la questione e la scelta del successore. In pole, la senatrice Stefania Craxi. La lettera di 14 senatori di FI e il pressing Ci sarebbero anche i ministri Paolo Zangrillo ed Elisabetta Casellati, a quanto si apprende da fonti parlamentari di FI, tra i 14 senatori azzurri (sui 20 complessivi del gruppo) che hanno firmato una lettera in cui, in sintesi, si afferma che per l'unità del partito è opportuno sostituire il capogruppo a Palazzo Madama, ossia Maurizio Gasparri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gasparri si dimetterà in giornata da capogruppo di FI al Senato. Stefania Craxi in pole per la successione

Articoli correlati

Leggi anche: Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato: Stefania Craxi in successione

Leggi anche: Forza Italia: Maurizio Gasparri si dimetterà da capogruppo al Senato. Per la successione i...

Approfondimenti e contenuti su Stefania Craxi

Temi più discussi: Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo al Senato di Forza Italia; In carcere a Sassari per piccoli furti, stava male da giorni: 33enne muore in ospedale. I genitori si rivolgono alla Procura; Roberto Zaltieri, chi è l’imprenditore che fattura milioni comprando pacchi Amazon a 3 euro; Segnala all’arbitro un gol degli avversari che nessuno aveva visto e la sua squadra non va in finale.

Gasparri si dimetterà in giornata da capogruppo di FI al SenatoIn giornata, secondo quanto si apprende, Maurizio Gasparri si dimetterà dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Nel pomeriggio è stata convocata una riunione dei senatori azzurri e ... ansa.it

Caos Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato: al suo posto Stefania CraxiNel pomeriggio è stata convocata una riunione dei senatori azzurri e all'ordine del giorno ci sarà la questione e la scelta del successore ... ilsicilia.it

Gasparri si dimette da capogruppo di FI. Al suo posto dovrebbe andare Stefania Craxi. Ronzulli: "In Forza Italia c'è una riflessione in atto" x.com

Ieri la lettera di 14 senatori azzurri e pressing su Gasparri. Tra i firmatari anche i ministri Zangrillo e Casellati, in pole Stefania Craxi Leggi l'articolo #ForzaItalia - facebook.com facebook