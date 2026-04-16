Bandoneon 2.0 il nuevo tango del Novafonic Quartet

Si è conclusa la quinta edizione di InterSezioni, il festival catanese dedicato alla musica contemporanea, promosso dalla Camerata Polifonica Siciliana con il sostegno del Ministero della Cultura e in collaborazione con il Teatro Massimo Bellini di Catania. Tra gli eventi in programma, il debutto del nuovo progetto Bandoneon 2.0, che ha presentato il nuovo tango del Novafonic Quartet. La manifestazione si è svolta in diversi spazi della città, attirando un pubblico interessato alle sperimentazioni musicali.

Si chiude il sipario sulla quinta edizione di InterSezioni, il festival catanese dedicato alla musica contemporanea organizzato dalla Camerata Polifonica Siciliana grazie al finanziamento del Ministero della Cultura e alla collaborazione del Teatro Massimo Bellini di Catania, che in otto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Torna il "Teodora Tango Party", la maratona di tango che trasforma la città in capitale del balloDal 19 al 22 febbraio torna alle Artificerie Almagià di Ravenna il “Teodora Tango Party”, la maratona di tango che per quattro giorni attrae a...