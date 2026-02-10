Carnevale 2026 al museo Explora

Il Carnevale torna al museo Explora di Roma. Per i bambini e le bambine, l’occasione di divertirsi tra giochi, attività e tradizioni. Il museo si trasforma in un luogo di festa, tra colori e allegria, per vivere il Carnevale in modo semplice e coinvolgente.

Il Carnevale torna da Explora. Al museo dei bambini e delle bambine di Roma sarà possibile trascorrere il Carnevale tra giochi e attività, tradizioni e innovazione.L’evento “Ogni scherzo vale!”è in programma dal 12 al 17 febbraio con laboratori dedicati al Carnevale, pensati per stimolare.🔗 Leggi su Romatoday.it

Al Museo archeologico di Artimino proseguono le iniziative di febbraio.

Al Museo ARCOS di Benevento, bambini e famiglie si sono immersi in un Carnevale speciale tra le mummie e le maschere dell’Antico Egitto.

L’amore al tempo degli dei, il Museo Griffo celebra San Valentino ed il CarnevaleDoppio appuntamento al Museo Archeologico Pietro Griffo per festeggiare San Valentino e il Carnevale. Ecco il comunicato stampa integrale: Sabato 14 febbraio alle 16 è prevista la speciale visita gu ... quilicata.it

Carnevale 2026: tutti gli eventi da giovedì a martedì grasso e i consigliCosa fare per carnevale 2026 e quali sono gli eventi a cui partecipare da giovedì a martedì grasso? Ecco l'elenco e alcuni consigli utili ... meteo.it

Maschere, auto d'epoca e un pizzico di avventura: il CARNEVALE si festeggia al Museo Nicolis. Il 15 febbraio vivi un pomeriggio speciale tra storia, motori e fantasia con la visita guidata gratuita delle ore 15.30. Per tutti i bambini l'ingresso è omaggio fino ai - facebook.com facebook

! 6, 17 e 18 febbraio Giochi, cacce al tesoro e laboratori creativi, in compagnia di sciamani e animali preistorici. Bambini, vi aspettiamo mascherati! manverona.cultura.gov.it/carnevale-al-m… @MiC_Italia @museitaliani #mic # x.com