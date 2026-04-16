Festival della Salute Mentale | il contributo della Asl Toscana sud est tra giovani comunità e nuove sfide

Nel 2026, la ASL Toscana Sud Est rinnova la sua partecipazione al Festival della Salute Mentale, promosso dall’Università di Siena – Campus di Arezzo. La partecipazione si concentra sull’impegno rivolto ai giovani, alle comunità e alle nuove sfide nel campo della salute mentale. La collaborazione tra istituzioni e università continua a rafforzarsi nel percorso di sensibilizzazione e intervento su queste tematiche.

Si rinnova e si rafforza nel 2026 l’impegno della ASL Toscana Sud Est all’interno del Festival della Salute Mentale, promosso dall’Università di Siena – Campus di Arezzo. Un programma ricco di incontri, laboratori, cinema e momenti di confronto aperti alla cittadinanza, con un forte.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Salute della donna, visite ed esami gratuiti negli ospedali dell’Asl Toscana Sud EstSiena, 14 aprile 2026 – Torna anche in Toscana l’appuntamento con la prevenzione al femminile. La salute a portata di mano: la Asl Toscana sud est porta la prevenzione nei mercati della Valdichiana AretinaArezzo, 11 aprile 2026 – La salute a portata di mano: la Asl Toscana sud est porta la prevenzione nei mercati della Valdichiana Aretina. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Torna il Festival della salute mentale; Innovazione e salute mentale: INDIRE al Festival Impatta Disrupt; Arezzo, Valdarno e in Casentino, il Festival della salute mentale sempre più diffuso sul territorio e con nuovi partner; Lo Spiraglio, al via a Roma la 16ma edizione del festival della salute mentale. Si apre il Festival della salute mentaleInizia la terza edizione della rassegna, che proseguirà fino al 22 aprile ad Arezzo, in Valdarno e in Casentino, sempre più diffusa sul territorio e con nuovi partner ... lanazione.it Sul pianeta salute mentale. Festival ed eventi in cittàIn arrivo incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all’aperto, lezioni, conferenze e tanto altro per non dimenticare quanto è ... lanazione.it Si è aperta questa mattina la terza edizione del "Festival della salute mentale", che vede la collaborazione tra Università, Asl e Ufficio scolastico regionale. facebook