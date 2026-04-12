Ferretti l’Opa sulla nautica di lusso Bizzarri nei desideri del fondo cinese Anche lui in lizza per il nuovo corso

Due gruppi competono per acquisire il controllo di Ferretti, azienda nota nel settore della nautica di lusso. La società KKCG Maritime, appartenente a un imprenditore ceco, e il fondo cinese Weichai stanno partecipando a questa operazione. Entrambe le parti hanno manifestato interesse a influenzare il futuro della società, in un’area di mercato in cui il settore del lusso rappresenta un segmento chiave. La disputa si svolge in un contesto di attese e strategie di investimento.

La società KKCG Maritime del miliardario ceco Karel Komarek e il fondo cinese Weichai si sfidano per il controllo di Ferretti. Lunedì terminerà l’Opa parziale di Komarek e da quel momento si preparerà tutto per l’assemblea online del 14 maggio, quando sarà in palio la maggioranza societaria del colosso della nautica con sede a Forlì: Weichai partirà dal 39%, mentre KKCG spera di arrivare al 29,9% (l’Opa parziale non può superare il 30%). Nessuno dei due ha la maggioranza assoluta e dunque entrambi dovranno cercare alleati che li portino al 50%. In questo contesto, la figura dell’ amministratore delegato è decisiva: un obiettivo (perché chi vince prende tutti i posti del cda tranne uno), ma anche una mossa strategica per convincere gli altri azionisti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ferretti, l’Opa sulla nautica di lusso. Bizzarri nei desideri del fondo cinese. Anche lui in lizza per il nuovo corso Nautica, il futuro di Ferretti: Kkcg lancia un’opa parziale, operazione da 52 milioni di azioniIl gruppo ceco Kkcg Maritime ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto parziale volontaria su un massimo di 52. Ferretti, parte l’Opa: Komarek cerca già alleati italiani per sfidare la maggioranza cineseForlì, 15 marzo 2026 – Chi lavora nel settore della nautica e segue da fuori la vicenda Ferretti, la paragona a una guerra fredda, una partita a...