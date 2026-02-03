Triumph Trident 800 l' equilibrio del tre cilindri

La Triumph Trident 800 arriva sul mercato per offrire una nuova opzione nel segmento naked di media cilindrata. È pensata per chi cerca un equilibrio tra potenza e maneggevolezza, posizionandosi tra la Trident 660 e la Street Triple 765 RS. La moto si presenta come una scelta diretta per chi vuole un mezzo versatile, senza rinunciare a prestazioni sportive.

La Triumph Trident 800 nasce per colmare uno spazio preciso nel segmento naked di media cilindrata, posizionandosi tra la Trident 660 e la Street Triple 765 RS. Non è un compromesso al ribasso, ma un progetto autonomo, che mette al centro equilibrio dinamico, fruibilità reale e qualità costruttiva. Il tre cilindri da 798 cc viene reinterpretato per offrire una risposta progressiva, coppia utilizzabile ai medi regimi e un allungo deciso, senza mai diventare impegnativo o scorbutico. Con 115 Cv e 84 Nm, la Trident 800 punta più alla sostanza che all’effetto speciale, accompagnata da un sound pieno e riconoscibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

