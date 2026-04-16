Ferrara torna il cucito in biblioteca | impara con una professionista

A Ferrara, la biblioteca comunale Rodari organizza una nuova sessione di corso di cucito di livello base sabato 18 aprile alle 10 del mattino. L’iniziativa prevede lezioni condotte da una professionista del settore, aperte a chi desidera imparare o migliorare le proprie capacità di cucitura. La partecipazione è rivolta a tutti gli interessati, senza limiti di età o esperienza precedente.

Sabato 18 aprile alle ore 10, la biblioteca comunale Rodari di Ferrara ospiterà una nuova sessione del corso di cucito di livello base. L’iniziativa, che non prevede costi di partecipazione per i cittadini, permetterà ai partecipanti di confrontarsi con le tecniche dell’ago e del filo sotto la supervisione diretta di una sarta professionista, focalizzandosi su piccoli interventi di riparazione e lavorazioni pratiche. Il recupero delle competenze manuali nel tessuto sociale ferrarese. L’appuntamento proposto presso la sede della biblioteca Rodari invita i cittadini a portare con sé il necessario tecnico, nello specifico ago, filo, un ditale e alcuni capi d’abbigliamento da sottoporre a sistemazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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