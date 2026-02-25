ermal meta con il nome di una bimba di gaza cucito sul vestito

Ermal Meta ha scelto di ricamare il nome Amal sul colletto della sua camicia durante il concerto, in risposta alla crisi a Gaza. La decisione nasce dall’esigenza di attirare l’attenzione su una bambina di Gaza, simbolo di molte altre vittime innocenti. Il dettaglio, semplice ma potente, ha catturato l'interesse del pubblico e ha portato il messaggio di solidarietà in un momento di grande emozione. La scena si è conclusa con un lungo applauso.

Il colletto della camicia con un nome ricamato: Amal. Così Ermal Meta ha portato sul palco “Stella stellina”, trasformando un particolare silenzioso in un messaggio. Amal non è una sola bambina, ma è un nome che diventa simbolo delle piccole vittime innocenti di Gaza. Dai suoi social il cantautore ha spiegato: “La protagonista di Stella stellina è una bambina senza nome, ma forse ha tutti i nomi. Aysha, Amal, Layla, Nour, Hind, che importa, forse niente, forse tutto. Figlie di nessuno, figlie di tutti”. Una ninna nanna che diventa denuncia. “Stella stellina” è un canto per tutte le infanzie spezzate dalla guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sanremo, Ermal Meta e il nome ricamato: “E’ di una bimba palestinese morta”Ermal Meta ha portato sul palco di Sanremo 2026 una canzone ispirata a una bambina palestinese morta, e ha deciso di ricamare il nome Amal sul colletto della sua camicia.

Di chi è il nome cucito sulla camicia di Ermal Meta nel look della prima serata del FestivalErmal Meta ha indossato una camicia con un nome cucito sul colletto durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026.

Ermal Meta torna all’Ariston con “Stella stellina” e conferma la sua familiarità con quel palco. Nessun effetto speciale, solo una canzone solida e una voce che non cerca scorciatoie. Il pubblico accompagna con applausi convinti: per lui, qui, è sempre casa. #S x.com