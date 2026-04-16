A Ferrara, il partito di maggioranza ha annunciato un nuovo piano di iniziative che prevede l’installazione di banchetti e incontri nelle strade della città. La proposta mira a coinvolgere direttamente i cittadini attraverso incontri pubblici e momenti di ascolto, con l’obiettivo di raccogliere opinioni e suggerimenti sulla gestione locale. La decisione arriva in un periodo di attenzione crescente verso il rapporto tra istituzioni e comunità.

La politica locale di Ferrara si prepara a un nuovo capitolo di contatto diretto con la cittadinanza. Nella serata di mercoledì 15 aprile, i vertici di Fratelli d’Italia della città si sono riuniti per tracciare una strategia operativa che punta tutto sulla presenza fisica nei luoghi di aggregazione e sul dialogo costante con le persone del territorio. Un piano operativo tra ascolto e partecipazione territoriale. L’incontro del direttivo comunale ha avuto come fulcro la definizione di iniziative pratiche volte a migliorare il contesto ferrarese. Chiara Scaramagli, che coordina la sezione locale, ha spiegato durante il vertice che l’obiettivo principale è stabilire un confronto profondo sulle necessità reali della comunità e sulle priorità che il gruppo ritiene essenziali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrara, il nuovo piano di FdI: banchetti e ascolto nelle strade

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