Colpisce la madre per l' ennesima volta al culmine di una lite e lei chiama il 112 | arrestato

Nella serata di venerdì 27 febbraio, una donna ha chiamato il 112 per segnalare un'aggressione da parte del figlio, che l'aveva colpita ripetutamente durante un litigio. La donna ha riferito di essere stata maltrattata per mesi e ha chiesto aiuto per fermare la violenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato il giovane coinvolto nell'episodio.

L'uomo avrebbe colpito la madre durante una furiosa lite nell'abitazione in cui i due vivono, a Martinsicuro. Immediato l'intervento dei carabinieri che sono riusciti a fermarlo, mentre la donna, ferita al collo e una gamba, è stata affidata alle cure dei sanitari. I maltrattamenti sarebbero andati avanti da mesi Un gesto dettato dalla disperazione quello di una madre che, nella serata di ieri (venerdì 27 febbraio) ha chiamato il 112 per fermare il figlio che l'avrebbe maltrattata per mesi. Una chiamata che sarebbe arrivato al culmine di un violento litigio, l'ennesimo. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reatoÈ successo nel Teramano, a Martinsicuro e a riportare la notizia è l'agenzia LaPresse. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Colpisce la madre alla testa con una pistola sparachiodi e chiama il 112: «Venite, l'ho ammazzata»Tragedia a Caselle, in via Torino 90, dove un uomo di 40 anni ha tentato di uccidere la madre al culmine dell'ennesimo violento litigio.

Legnano, papà picchia la mamma per l’ennesima volta: la figlia tredicenne si ribella, chiama il 112 e lo fa arrestareLegnano (Milano), 17 febbraio 2026 – Non era la prima volta, probabilmente già in altre occasioni aveva visto il padre picchiare la madre una volta...

Un fulmine colpisce la Chiesa madre di Moliterno: chiusa la parrocchia per motivi di sicurezza FOTOLa scorsa notte a Moliterno durante un temporale, un fulmine ha colpito la cupola della Chiesa madre provocando danni all'edificio sacro. Danneggiata la copertura della chiesa e pezzi di pietra sono ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Brescia, si sente disturbato nel sonno: colpisce la sorella e la madre con un bastone. Denunciato 22enneIl giovane ha anche distrutto mobili e oggetti nell’appartamento di famiglia. Ammonito e sottoposto alla misura dell’allontanamento ... msn.com

