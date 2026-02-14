Montecalvoli | ucciso in auto a colpi di pistola nella notte Dopo una lite al pub

Kevin Muharremi, 25 anni di Fucecchio, è stato colpito a morte in auto nella notte a Montecalvoli, dopo aver avuto una discussione in un pub. La sparatoria è avvenuta poco dopo la fine di un brindisi tra amici, quando l’uomo è stato raggiunto da diversi colpi di pistola. La polizia sta indagando per capire chi abbia sparato e cosa abbia scatenato il confronto improvviso.

SANTA MARIA A MONTE (PISA) – Notte di paura in provincia di Pisa quella appena trascorsa di sabato 14 febbraio 2026. Un 25enne di Fucecchio, Kevin Muharremi, di origine albanese, è stato ucciso a Montecalvoli nel comune di Santa Maria a Monte. È successo intorno alle 5 in via della Repubblica, nel centro del paese. Secondo una prima ricostruzione, il 25enne stava tornando a casa dopo una serata in un pub in Valdera dove ci sarebbe stata una lite. Insieme a lui un amico e un cugino. All'improvviso, in auto (la vittima era sul sedile del passeggero), è stato raggiunto da colpi di pistola partiti da un'altra vettura.