Fenerbahce-Rizespor venerdì 17 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 17 aprile alle 19:00 si disputa la partita tra Fenerbahçe e Rizespor, con il match che apre il trentesimo turno della Superlig turca. La squadra di Tedesco, seconda in classifica, gioca in casa contro la formazione ospite, che si trova in una posizione più bassa in classifica. La sfida si svolge nello stadio di proprietà della squadra di casa e sarà seguita da appassionati e analisti del campionato.

Si apre il trentesimo turno di Superlig turca e il Fenerbahce di Tedesco secondo in classifica affronta in casa il Rizespor. I sari kartallar stanno approfittando dei passi falsi del Galatasaray e sono andati a -2 con il campionato che torna apertissimo. Tutto si giocherà il 26 aprile all’Ali Sami Yen nel derby intercontinentale, con Ederson e compagni chiamati al colpaccio per interrompere finalmente l’egemonia dei cugini.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fenerbahce-Rizespor (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Djurgarden-Malmo (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiAnticipo del terzo turno di Allsvenskan che si apre con il Djurgarden capolista che affronta in casa il nuovo Malmo di Ramirez. Rizespor-Samsunspor (giovedì 09 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiSi recupera il turno numero 27 di superlig turca con il Samsunspor di Fink che affronta il Rizespor di Ucar.