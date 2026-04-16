Venerdì 17 aprile 2026 alle 19:00 si disputa la sfida tra Djurgarden e Malmo, anticipo del terzo turno di Allsvenskan. La partita si svolge allo stadio di Djurgarden, con i padroni di casa attualmente in testa alla classifica. La formazione ospite, guidata dall’allenatore Ramirez, arriva per affrontare questa gara con l’obiettivo di ottenere punti importanti. Sono state diffuse le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker.

Anticipo del terzo turno di Allsvenskan che si apre con il Djurgarden capolista che affronta in casa il nuovo Malmo di Ramirez. I Blåränderna hanno continuato con Honkavaara dopo l’altalenante passata stagione, e quest’anno senza impegni europei potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato per provare a riportare un titolo in bacheca dopo 7 anni. Gli sky blues hanno salutato Rydstroem dopo l’ultima stagione deludente sia in patria che in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Djurgarden-Malmo (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

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