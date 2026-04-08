Rizespor-Samsunspor giovedì 09 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Il turno numero 27 della Superlig turca si disputa giovedì 9 aprile 2026 alle 19:00, con la partita tra Rizespor e Samsunspor. La sfida vede in campo il team di Ucar contro quello di Fink, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo dopo i recuperi delle partite precedenti. La gara rappresenta un momento importante del campionato, con entrambe le formazioni che cercano punti utili per la classifica.
Si recupera il turno numero 27 di superlig turca con il Samsunspor di Fink che affronta il Rizespor di Ucar. I Karadeniz Atmacas? sono in una tranquilla posizione di classifica a +7 dalla zona retrocessione nonostante una serie di 3 KO nelle ultime 4 partite. Partita importante dopo 2 KO esterni consecutivi per una squadra che non vuole tornare a doversi guardare alle spalle in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Goztepe-Rizespor (lunedì 19 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiPrima giornata di ritorno in superlig turca e il Goztepe di Stoilov attualmente quarto in classifica affronta in casa il Rizespor.
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