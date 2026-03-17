Referendum Meloni si farà intervistare da Fedez e Marra a Pulp Podcast

A pochi giorni dal referendum sulla riforma della magistratura, Giorgia Meloni ha annunciato che sarà ospite nel podcast Pulp, dove sarà intervistata da Fedez e Marra. La premier parteciperà alla trasmissione per discutere di questo argomento. La registrazione dell’intervista è prevista nei prossimi giorni. L’evento viene comunicato attraverso i canali ufficiali del programma.

A pochi giorni dal referendum sulla riforma della magistratura, Giorgia Meloni si farà intervistare da Fedez e Marra nel podcast Pulp. Non c’è ancora la conferma ufficiale, ma a rivelarlo in anteprima sono Marco Lillo e Giacomo Salvini su il Fatto Quotidiano, che cita “fonti vicine al governo”. Secondo il giornale diretto da Marco Travaglio, la presidente del Consiglio avrebbe deciso di partecipare al podcast come “mossa disperata” nel tentativo di convincere gli elettori, in particolare i più giovani e gli indecisi, ad andare a votare Sì. Nelle ultime settimane, infatti, stando a diversi sondaggi, il fronte del No ha rimontato terreno fino a passare in vantaggio. 🔗 Leggi su Tpi.it

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