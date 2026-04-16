La Uiltrasporti Sicilia ha aperto una disputa con la dirigenza del polo logistico FedEx Express Italy a Palermo, contestando la scelta di proporre contratti a tempo indeterminato solo a una parte dei lavoratori con contratti a termine. La questione riguarda circa la metà del personale attualmente impiegato con contratti temporanei, mentre gli altri continuano con contratti a scadenza. La disputa si concentra sulle modalità di stabilizzazione del personale.

La gestione del personale presso il polo logistico FedEx Express Italy S.r.l. di Palermo è finita nel mirino della Uiltrasporti Sicilia, che contesta la decisione aziendale di offrire contratti stabili solo a metà dei lavoratori attualmente impegnati con scadenze temporanee. Il nodo della questione riguarda quattro dipendenti i cui vincoli contrattuali scadranno il prossimo 30 aprile 2026, e la cui continuità operativa è fondamentale per il sito siciliano. L’impatto operativo sulla logistica palermitana. Secondo quanto emerge dalle recenti comunicazioni sindacali, l’azienda ha prospettato la stabilizzazione di appena 2 figure su un totale di 4 professionisti che operano con contratti a termine da oltre un anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FedEx Palermo: scontro sul lavoro, il sindacato sfida i tagli

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