FC 26 Incontri Principali | Guida alle sfide City-Arsenal e PSG-Lione

Questa settimana si concentrano le principali sfide tra le squadre di Premier League e Ligue 1, con incontri tra le prime posizioni del campionato. In aggiunta, si disputano anche derby molto sentiti in Belgio e in Portogallo, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio. Le partite di questa fase promettono risultati importanti per le classifiche nazionali e regionali.

Questa settimana il focus è tutto sulle sfide vertice in Premier League e Ligue 1, ma non mancano i caldi derby belgi e portoghesi. Completando l’intero gruppo riceverai un Pacchetto giocatori zinco rari (scambiabile!), l’occasione perfetta per tentare la fortuna con il Team 2. Dettagli e Scadenza. Durata: 7 giorni.. Premio finale: 1x Pacchetto giocatori zinco rari.. Le 4 Sfide: Requisiti e Premi. Match Requisiti Chiave Premio 1. RUSG vs Club Brugge 1 Belga, max 3 gioc. stesso campionato, min. 1 Oro. Pacc. giocatori oro 2. Sporting vs Benfica 2 Liga Portugal, min. 4 stessa nazionalità, Val. 75. Pacc. oro premium maxi 3. PSG vs Lione 1 gioc. PSG o OL, 2 Francesi, 3 Rari, Val.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Incontri Principali: Guida alle sfide City-Arsenal e PSG-Lione Notizie correlate Incontri Principali: Manchester City vs Chelsea e il Derby di Barcellona! La guida alle 4 sfide della settimana”Questa settimana gli Incontri Principali offrono un mix perfetto tra rivalità storiche e sfide d’alta classifica. FC 26 Incontri Principali: Derby del Sole e Sfide d’EuropaTorna l’appuntamento settimanale con la sfida più amata dai cacciatori di pacchetti.