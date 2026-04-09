Questa settimana le partite principali vedono affrontarsi il Manchester City e il Chelsea, due tra i club più competitivi del campionato, e il Derby di Barcellona, uno degli incontri più attesi tra le squadre della stessa città. Si tratta di quattro sfide che coprono diversi livelli di competizione, con alcune delle squadre più prestigiose del panorama calcistico europeo. La programmazione include anche incontri di alta classifica e rivalità storiche, rendendo questa settimana ricca di appuntamenti interessanti.

Questa settimana gli Incontri Principali offrono un mix perfetto tra rivalità storiche e sfide d’alta classifica. Con requisiti di valutazione contenuti (massimo 78), è l’occasione ideale per fare “pulizia” nel club e cercare di pescare un Trophy Titans dai pacchetti premio. Dettagli e Scadenza. Durata: 7 giorni.. Premio Finale: 1x Pacchetto giocatori zinco rari (scambiabile ).. Analisi delle 4 Sfide. 1. Juventus vs Bergamo Calcio (Serie A). Il grande classico del calcio italiano. Requisiti semplicissimi, ideali per usare i bronzi e gli argenti che hai accumulato. Requisiti: Min. 1 giocatore dall’Italia, max 3 giocatori dello stesso campionato, min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Incontri Principali: Manchester City vs Chelsea e il Derby di Barcellona! La guida alle 4 sfide della settimana”

Incontri Principali: Guida alle 4 Sfide (5 febbraio 2026)Questa settimana le sfide sono particolarmente interessanti perché includono il big match assoluto della Premier League e il “Classico” di Francia.

FC 26 Incontri Principali: Derby del Sole e Sfide d’EuropaTorna l’appuntamento settimanale con la sfida più amata dai cacciatori di pacchetti.