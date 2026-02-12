FC 26 Incontri Principali | Derby del Sole e Sfide d’Europa

Torna l’appuntamento settimanale con le partite più attese del calcio europeo. Questa volta, il focus principale è sul grande derby tra Napoli e Roma, una sfida che attira sempre molti tifosi. Oltre alla Serie A, ci sono anche derby caldi in Spagna, e sfide importanti in Germania e Francia. La domenica si preannuncia intensa, con molte squadre pronte a darsi battaglia per i punti salvezza o per la qualificazione europea.

Dettaglio delle Sfide. Il gruppo completo ti regalerà un Pacchetto Giocatori Zinco Rari (scambiabile!), ottimo per rimpolpare il club o fare cassa. 1. Olympique Marsiglia vs Strasburgo. Premio: 1x Pacchetto Giocatori Misti.. Requisiti: Almeno 1 francese, max 3 giocatori dello stesso campionato, min 3 rari, tutti almeno argento.. Intesa: 14.

