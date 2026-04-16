Fatte inginocchiare e prese a sputi e schiaffi la vendetta per l' aggressione in Giardino pubblico | Come un' esecuzione

Dopo la diffusione di video che documentano un’aggressione di gruppo avvenuta lo scorso novembre in un giardino pubblico, sono emersi dettagli sulla reazione dei coinvolti. Alcune persone sono state fatte inginocchiare e sono state colpite con sputi e schiaffi, in una sequenza che alcuni hanno descritto come una vera e propria esecuzione. La vendetta si è consumata a meno di un giorno dalla pubblicazione delle immagini dell’aggressione.

Non più di un giorno dopo che avevano cominciato a girare i video dell'aggressione di massa in Giardino pubblico, avvenuta lo scorso novembre, è arrivata la vendetta. Tre ragazze in ginocchio sul lastricato si prendono sputi e schiaffi in faccia, il risultato di una spedizione punitiva.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Milano, sputi e schiaffi: borseggiatrice aggredisce giornalista MediasetNon sono infatti mancati sputi e schiaffi per l’inviato di Mediaset che prova a documentare la situazione borseggiatrici nelle metropolitane e strade... Imperia, senza biglietto fatti scendere dal bus dal controllore: il giorno dopo la vendetta, schiaffi e pugniAd Imperia è scattata una denuncia per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.