Psiche in serie | alla Biblioteca Tommaso Cannizzaro tocca a Normal People

Sabato 28 marzo alle ore 17 il secondo appuntamento di "Psiche in serie" a cura dell'Associazione Amici della Biblioteca Tommaso Cannizzaro (APS) associazione. Ad ogni incontro si esplorano i temi caldi della società, utilizzando libri e serie TV come veicoli di analisi e introspezione. L'appuntamento di questo mese si focalizzerà sulla mini-serie "Normal People" come laboratorio per mappare e analizzare, con esperti a supporto, le barriere invisibili della comunicazione. L'evento è aperto a tutti i cittadini, agli appassionati di narrativa, film e serie tv e a chiunque voglia approfondire il legame tra psicologia, società e cultura pop. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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