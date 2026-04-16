Una famiglia che vive nel bosco si trova di fronte a una difficoltà: la madre non riesce a parlare con uno dei figli, che ha rifiutato una videochiamata. La figlia ha deciso di non rispondere, lasciando la madre preoccupata e senza contatto diretto con il proprio bambino. La situazione si è sviluppata nel corso dell’ultimo periodo, aggravando le tensioni già presenti tra i membri della famiglia.

Catherine Birmingham, la madre della famiglia nel bosco che da cinque mesi ha perso la potestà genitoriale, vive un’angoscia più cupa: Durante una delle ultime videochiamate programmate, unico legame rimasto con i suoi tre figli, una delle gemelle si è rifiutata di parlarle. Interloquendo con i giornalisti, la donna aveva già espresso il timore che i figli non avrebbero più voluto vederla. Catherine e le videochiamate con i figli Dopo l’allontanamento dalla casa famiglia di Vasto, avvenuto il 6 marzo scorso, Catherine può interagire con i bambini solo tramite le videochiamate. Finora c’è stato un solo incontro in presenza, durato cinque ore e descritto come piuttosto complesso.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Catherine non riesce a parlare con uno dei figli che ha rifiutato la videochiamata

Notizie correlate

Leggi anche: Famiglia nel bosco, compleanno lontano dai figli per Catherine: "Non vuol festeggiare", concessa videochiamata

Famiglia nel bosco, la zia Rachel racconta la videochiamata tra Catherine e i figli: "40 minuti di urla"Dopo l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli, il caso della famiglia nel bosco è tornato ad accendere il dibattito pubblico e politico.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, per Catherine compleanno senza figli, concessa solo una videochiamata; Famiglia nel bosco ultime notizie, Catherine non incontrerà i figli; Famiglia nel bosco, Catherine nei guai: Ha aizzato gli ospiti contro gli educatori; Famiglia nel bosco, tensione tra Catherine e gli assistenti sociali nella struttura di Vasto.

Famiglia nel bosco, Catherine non riesce a parlare con uno dei figli che ha rifiutato la videochiamataUna videochiamata rifiutata dalla figlia aggrava le paure di Catherine, mamma della famiglia nel bosco. La relazione tecnica parla di disagio severo dei bambini ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, una figlia rifiuta di parlare con la madre. Catherine: «Non mi riconoscono più»Una chiacchierata rifiutata, e il timore di mamma Catherine che il disagio dei figli sia sempre più elevato. È quanto accaduto in una delle ultime videochiamate tra i membri ... ilmessaggero.it

L’amico di famiglia Leggi l'editoriale completo in edicola e su ilfattoquotidiano.it https://ilfat.to/4sI0smV - facebook.com facebook

«La vita dei tre bimbi della famiglia del bosco è stata stravolta»: i consulenti dei Trevallion contro la dieta «a base di zuccheri e tv» x.com