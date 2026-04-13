Famiglia nel bosco compleanno lontano dai figli per Catherine | Non vuol festeggiare concessa videochiamata

Catherine Birmingham ha festeggiato il suo 46º compleanno lontano dai figli. La donna ha deciso di non organizzare una celebrazione e ha dichiarato di non voler festeggiare. Durante la giornata è stata concessa una videochiamata con i figli, che si trovano in un’altra località. La famiglia vive in una zona boschiva e ha scelto di passare la giornata senza incontri di persona.

Compleanno lontano dai figli per Catherine Birmingham. Oggi 13 aprile la mamma della famiglia nel bosco compie 46 anni senza poter vedere i suoi tre figli, ospitati da mesi nella casa famiglia di Vasto. Per lei solo una videochiamata, negata dagli assistenti sociali la visita fisica che era stata richiesta per l’occasione dai legali della famiglia. “Non c’è alcuna voglia di festeggiare”, afferma lo psichiatra Tonino Cantelmi, “l’unico pensiero” di Catherine e Nathan Trevallion è tornare a essere una famiglia unita e felice. Famiglia nel bosco, compleanno lontano dai figli per Catherine La lettera appello per il compleanno "Non c'è...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Famiglia nel bosco, compleanno lontano dai figli per Catherine: "Non vuol festeggiare", concessa videochiamata Famiglia nel bosco, compleanno senza figli per mamma Catherine: “Nessuna voglia di festeggiare”(Adnkronos) – Nessuna intenzione di festeggiare il compleanno, ma un solo desiderio: tornare a essere una famiglia felice, come lo era un tempo. Leggi anche: Famiglia nel bosco, per il compleanno di Catherine solo una videochiamata: delusi 15 mila firmatari