Salvini non ha dubbi | L’Inter vincerà sicuramente il Derby dell’8 Marzo Gattuso porterà l’Italia al Mondiale
Matteo Salvini ha affermato con convinzione che l’Inter trionferà nel Derby dell’8 marzo, puntando sulla buona forma della squadra. Durante una trasmissione televisiva, il ministro ha anche detto che Gattuso aiuterà l’Italia a qualificarsi per il prossimo Mondiale, grazie alla sua esperienza. Salvini ha sottolineato la fiducia nei prossimi impegni sportivi, citando la determinazione dei calciatori e le strategie adottate. La sua opinione si aggiunge alle tante opinioni sul calcio di questa settimana.
Argomenti discussi: Candiani (Lega) non ha dubbi: Il generale Vannacci? Un disertore senza onore; Salvini parteciperà alla manifestazione Sì Ponte: Il 28 marzo sarò a Messina per scendere in piazza; Salvini riapre sul Salva Milano, ma deve chiederlo il Comune; Ucraina, vannacciani votano sì alla fiducia ma no al decreto che passa con 229 voti favorevoli.
Perché il generale Vannacci ha lasciato la Lega: i motivi dietro la separazione dal partito di SalviniL'ormai vicesegretario della Lega ha spiegato i motivi dell'addio: dal dietrofront sulle armi in Ucraina, alle posizioni troppo morbide sulla famiglia ... fanpage.it
L’ipotesi di Zaia vicesegretario della Lega, i dubbi di Salvini sul partito liberal: il leader prende tempoIn Veneto molti ci sperano, ma tra Roma e via Bellerio i tempi non sembrerebbero, almeno per il momento, ancora maturi. In ogni caso, il pressing perché l’ex presidente della Regione Luca Zaia sia nom ... corrieredelveneto.corriere.it
“L’INTER VINCERÀ IL PROSSIMO DERBY”: Matteo Salvini non ha alcun dubbio sull’esito della sfida col Milan - sua squadra del cuore - in programma l’8 marzo x.com
Lega - Salvini Premier. . Silvia Sardone: Se qualcuno vi chiedesse di affidare il destino dell'Italia chiavi in mano alla Von der Leyen, cosa rispondereste Io non ho dubbi: proprio no! Non ne abbiamo davvero bisogno. Lasciamola a quella sinistra che invece v - facebook.com facebook