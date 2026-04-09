Sammarco ha parlato alla vigilia della partita contro il Toro, sottolineando le difficoltà che affrontano gli attaccanti quando non riescono a segnare. Ha evidenziato come il gol rappresenti una componente fondamentale, e che il mancato risultato pesa sui giocatori, anche se l’impegno e la voglia di fare bene non sono mai diminuiti. La sua analisi si è concentrata sulla situazione attuale del reparto offensivo della squadra.

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© Calcionews24.com - Sammarco non ha dubbi: «Per gli attaccanti non è semplice: vivono per il gol e quando non arriva pesa. Però l’impegno e la voglia non sono mai mancati»

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