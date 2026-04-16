Fabio ucciso a Ponticelli | il 17enne arrestato Era come un fratello Non dormo più

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso un giovane a Ponticelli. La vittima, conosciuta come un amico molto vicino, era considerata come un fratello. La notizia ha suscitato grande scalpore tra amici e familiari, mentre in tribunale si sono svolti gli interrogatori. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità giudiziarie, che stanno seguendo con attenzione le fasi dell’indagine.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il minorenne fermato per l’omicidio di Fabio Ascione, un giovane ventenne tragicamente ucciso a Ponticelli, si è presentato oggi davanti al giudice delle indagini preliminari (gip) per l’udienza di convalida del fermo. Durante l’interrogatorio, il ragazzo ha espresso il suo profondo cordoglio per la perdita dell’amico, ricordando i momenti trascorsi insieme ed evidenziando la forte amicizia che li legava. Il 17enne ha affermato: “Volevo bene a Fabio, per me era come un fratello. Sono giorni che non dormo, non riesco a darmi pace per quello che è successo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Fabio ucciso a Ponticelli: il 17enne arrestato, “Era come un fratello. Non dormo più.” Notizie correlate Omicidio Ascione, il 17enne davanti al giudice: "Fabio era come un fratello per me, non dormo da giorni"Si è tenuta stamattina l’udienza davanti al gip del tribunale per i minorenni per il 17enne coinvolto nell’omicidio di Fabio Ascione, il 20enne... Napoli, agguato all’alba a Ponticelli: ucciso il ventenne Fabio Ascione. Era incensuratoUn agguato dalle modalità tipiche della criminalità organizzata scuote il quartiere di Ponticelli, nella periferia orientale della città. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ventenne ucciso a Napoli, in un video gli ultimi attimi della sua vita; Napoli, 20enne ucciso a Ponticelli: fermati due giovani, uno è minorenne; L’ultima notte di Fabio, ucciso a vent’anni davanti al bar. Forse è stato colpito per errore; Fabio Ascione ucciso a Ponticelli da un minorenne per errore, spunta una prima pista investigativa. Fabio Ascione ucciso a Ponticelli, la mobilitazione contro clan e degrado: «Uniti per le periferie»«Non possiamo più raccontarci che sono fatalità». Le parole pronunciate dal cardinale Mimmo Battaglia al funerale di Fabio Ascione, il 20enne ucciso per errore ... ilmattino.it Fabio ucciso a Ponticelli: il 17enne arrestato, Era come un fratello. Non dormo più.Il minorenne fermato per l’omicidio di Fabio Ascione, un giovane ventenne tragicamente ucciso a Ponticelli, si è presentato oggi davanti al giudice delle indagini preliminari (gip) per l’udienza di co ... napolipiu.com Napoli, nel quartiere Ponticelli, il 20enne Fabio Ascione è stato ucciso per errore durante una sparatoria tra gruppi rivali. Le telecamere di sorveglianza mostrano i suoi ultimi minuti: entra in un bar dopo il lavoro, poi esce e si dirige verso casa senza interagir facebook La svolta a Napoli nelle indagini sull'omicidio di Fabio Ascione, ucciso a vent'anni per errore da un colpo al petto. fermati due giovani legati ai clan. Oggi l'addio di Ponticelli. x.com