Nella prima mattinata di oggi, nel quartiere di Ponticelli, è stato ucciso un giovane di 20 anni, privo di precedenti penali. L’omicidio è avvenuto con modalità riconducibili a metodi utilizzati dalla criminalità organizzata. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La vittima è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco mentre si trovava in strada.

Un agguato dalle modalità tipiche della criminalità organizzata scuote il quartiere di Ponticelli, nella periferia orientale della città. All’alba di oggi è stato ucciso Fabio Ascione, 20 anni, incensurato, colpito a morte mentre si trovava con alcuni amici nei pressi di un bar. Il delitto è avvenuto intorno alle 5:10 in via Carlo Miranda. Secondo una prima ricostruzione, due persone a bordo di uno scooter, con il volto parzialmente coperto da cappelli, si sono avvicinate al gruppo. Il passeggero ha esploso uno o più colpi di pistola, centrando il giovane al torace. Ascione si è accasciato a terra sotto gli occhi degli amici. Immediati i soccorsi: un automobilista di passaggio ha caricato il ragazzo e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Betania, dove però è morto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Napoli, agguato all’alba a Ponticelli: ucciso il ventenne Fabio Ascione. Era incensurato

Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a PonticelliNapoli, 7 aprile 2026 – Agguato all’alba di oggi a Ponticelli, nella periferia est di Napoli.

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Giovane Fabio ucciso a Napoli: 20 anni, era al bar con amici all’alba.Fabio Ascione, un giovane di soli 20 anni, è stato tragicamente ucciso questa mattina a Napoli, nella zona di Ponticelli, all’esterno del bar Lively. L’omicidio è avvenuto poco dopo le 5:00, mentre il ... napolipiu.com

Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a PonticelliI killer sono giunti a bordo di uno scooter e hanno esploso alcuni colpi contro il giovane. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo ... quotidiano.net

Ci sarebbe una lite tra coetanei dietro l’omicidio di Fabio Ascione, 20 anni, ucciso con un colpo di pistola al torace questa notte in via Miranda a #Ponticelli. Per gli investigatori non si trarrebbe di un agguato di matrice camorristica: Fabio non aveva precedenti - facebook.com facebook

Agguato a Ponticelli all'alba, ucciso il 20enne Fabio Ascione: la ricostruzione del delitto x.com