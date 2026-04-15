Omicidio Ascione il 17enne davanti al giudice | Fabio era come un fratello per me non dormo da giorni

Oggi si è svolta davanti al giudice dei minorenni l'udienza per un ragazzo di 17 anni, coinvolto nell’omicidio di un giovane di 20 anni avvenuto a Ponticelli. Il giovane ha dichiarato di considerare la vittima come un fratello e ha riferito di non aver dormito da diversi giorni. L’episodio ha portato all’attenzione le indagini in corso sull’episodio di violenza con armi da fuoco.

Si è tenuta stamattina l’udienza davanti al gip del tribunale per i minorenni per il 17enne coinvolto nell’omicidio di Fabio Ascione, il 20enne ucciso a colpi d’arma da fuoco a Ponticelli. Il giudice non ha convalidato il fermo, ma ha disposto comunque la custodia cautelare in istituto penale.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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