Varese, 24 marzo 2026 – Anche Varese rende omaggio a Dario Fo nel centenario della nascita, avvenuta a Sangiano il 24 marzo 1926, e nel decennale della scomparsa, il 13 ottobre 2016 a Milano. La vita del grande artista ha segnato un secolo di storia culturale e civile italiana, con il teatro – che gli valse il Premio Nobel per la letteratura nel 1997 –, le canzoni, la pittura, sua prima vocazione, e con il costante impegno per la difesa dei diritti civili che ha sempre condiviso con Franca Rame, compagna di vita e di lavoro. Il calendario nazionale delle celebrazioni promosso dalla Fondazione Fo Rame accoglierà alcuni momenti significativi a... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varese celebra il “suo” Dario Fo: una mostra a villa Mirabello racconterà il Nobel tra ricordi, arte e impegno civile

Articoli correlati

Milano dedica una targa a Dario Fo a 100 anni dalla nascita, ma la nipote non ci sta: “Un premio Nobel meriterebbe qualcosa di più...”Milano, 23 marzo 2026 – A cento anni esatti dalla nascita di Dario Fo, e a dieci dalla sua morte, la città di Milano ha deciso di ricordarlo con una...

Matthias Martelli celebra il centenario di Dario Fo con Mistero BuffoArezzo, 1 febbraio 2026 – Prosegue venerdì 6 febbraio alle 21,15 la stagione 2026 del teatro di Bucine.

Approfondimenti e contenuti su Varese celebra

Temi più discussi: Dalla Valle Camonica a Varese, la Lombardia celebra la Giornata mondiale dell’acqua; Varese celebra l’Unità nazionale: consegnate le onorificenze dell’Ordine al merito; Luino celebra Mimmo Todeschini, nominato Cavaliere della Repubblica a Varese; Morto Umberto Bossi, i funerali domenica a Pontida: ci sarà anche la premier Meloni.

Varese per il centenario di Dario Fo: mostra a Villa Mirabello, studio dei manoscritti, lezioni, tesi di laurea e spettacoliComune di Varese e Università degli Studi dell’Insubria insieme per rendere omaggio al grande artista e a Franca Rame, con il contributo del Festival Tra Sacro e Sacro Monte. Il ricordo del 17 giugno ... varesenews.it

Dalla TV al palco: Walter Nudo sceglie Varese per il test del suo nuovo One Man ShowGiovedì 26 marzo alle ore 21:00, l'Auditorium San Giovanni Bosco di Varese ospiterà un appuntamento d'eccezione: Walter Nudo salirà sul palco per una ... varesenews.it

Basket in carrozzina, la Handicap Sport Varese celebra Sandro Galleani - x.com

Adiuvare celebra i 15 anni di fondazione, accanto a bambini e ragazzi con diabete di Tipo 1. Dal 14 marzo 2011 a supporto dei genitori e piccoli pazienti in cura presso la SC pediatria ambulatorio di diabetologia dell’Ospedale F. Del Ponte di Varese. Fondata facebook