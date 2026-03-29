Ecce Homo e la comunità francescana | la rivelazione del professor Marcelli dell’Università di Perugia

Un capolavoro di Antonello da Messina, realizzato intorno al 1460, è stato recentemente acquisito dallo Stato e si trova attualmente in esposizione presso la Biblioteca del Senato della Repubblica. L'opera, intitolata “Ecce Homo”, è accessibile gratuitamente ai visitatori fino al 7 aprile. La comunità francescana ha avuto un ruolo nel suo percorso di conservazione e valorizzazione, secondo quanto dichiarato dal professore dell’Università di Perugia.

Il meraviglioso “Ecce Homo” di Antonello da Messina, capolavoro realizzato intorno al 1460 e recentemente acquisito dallo Stato, è esposto al pubblico gratuitamente fino al 7 aprile nella Biblioteca del Senato della Repubblica. La presentazione dell’opera si è svolta alla presenza del Presidente del Senato e del Ministro della Cultura. Nel catalogo della mostra, un contributo di rilievo è firmato dall’ Università degli Studi di Perugia: il professor Fabio Marcelli, del Dipartimento FiSSUF, ha analizzato la rara iconografia del dipinto, realizzato sul verso con l’immagine di San Girolamo penitente nel deserto, dimostrandone la destinazione originaria ad una comunità francescana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Ecce Homo e la comunità francescana: la rivelazione del professor Marcelli dell’Università di Perugia Articoli correlati Fiumicino, all’aeroporto la presentazione del rientro in Italia dell’“Ecce Homo” di Antonello da MessinaFiumicino, 21 marzo 2026 – Sarà Fiumicino a fare da cornice alla presentazione ufficiale del rientro in Italia dell’“Ecce Homo” di Antonello da... Mic, inaugurata al Senato l’esposizione dell’Ecce Homo di Antonello da MessinaSi è tenuta oggi a Roma, nella Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” di Palazzo della Minerva, la cerimonia di inaugurazione dell’esposizione... Aggiornamenti e notizie su Ecce Homo Temi più discussi: Arte, il Ministro Giuli a New York per riportare in Italia l’Ecce Homo di Antonello da Messina; L'Ecce Homo si svela: esposto al Senato il dipinto di Antonello da Messina; Il ministro Giuli vola a New York per l'Ecce Homo. L'opera sarà esposta in Senato per la Pasqua; Inaugurata al Senato l’esposizione dell’Ecce Homo di Antonello da Messina. L’Ecce Homo di Antonello torna in Italia. In mostra per 10 giorni a Roma al Palazzo della Minerva: ecco come vederloDal 27 marzo al 7 aprile 2026, il piccolo dipinto acquistato dallo Stato per quasi 15 milioni di dollari sarà esposto presso la Biblioteca del Senato a Palazzo della Minerva. Ingresso gratuito, senza ... artribune.com Antonello da Messina in Senato: l'Ecce Homo svelato tra spirito e bellezzaSvelato in Senato l'Ecce Homo di Antonello da Messina. L'opera acquisita dallo Stato diventa simbolo di ricchezza spirituale e sociale ... iodonna.it Mario Nissolino. Jeff Beal · About Your Father. Ecco la fila per ammirare l'Ecce Homo di Antonello da Messina. Fino al 7 aprile alla Biblioteca della Minerva del Senato dietro il Pantheon. @senatoitaliano @pantheon_roma #eccehomo #antonellodamessina #s - facebook.com facebook L’Ecce Homo di Antonello arriva a Roma. Per 10 giorni sarà possibile vederlo a Palazzo della Minerva, il piccolo dipinto acquistato dallo Stato per quasi 15 milioni di dollari sarà esposto nella Biblioteca del Senato, fino al 7 aprile. Ingresso gratuito x.com