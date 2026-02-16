Morto Antonio De Lullo direttore creativo dell' agenzia Mirus | aveva solo 47 anni

Antonio De Lullo, direttore creativo dell’agenzia Mirus di Pescara, è morto lunedì mattina a 47 anni a causa di un malore improvviso. La notizia ha colpito colleghi e amici, che lo ricordano come un professionista appassionato e disponibile. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della comunicazione locale, dove aveva iniziato a lavorare appena qualche anno fa.

Lutto a Pescara e Montesilvano per la prematura scomparsa dello stimato professionista che lavorava con l'agenzia di comunicazione È scomparso Antonio De Lullo, direttore creativo dell'agenzia di comunicazione Mirus di Pescara.De Lullo si è spento nella mattinata di lunedì 16 febbraio all'età di 47 anni. Lascia la moglie Helirose, il figlio Michele, i genitori Assunta e Michele, il fratello Pietro, la sorella Rossana, i suoceri Maria e Faustino, i cognati Erika, Antonio, Federico e Sara. Che va avanti così: «Antonio era un professionista straordinario, la sua visione illuminava ogni progetto, ma ciò che lo rendeva davvero unico era il modo in cui sapeva essere presente per ciascuno di noi.🔗 Leggi su Ilpescara.it È morto Brad Arnold, aveva 47 anni: il cantante dei 3 Doors Down aveva un cancro al rene Il cantante dei 3 Doors Down, Brad Arnold, si è spento a 47 anni. Morto Enrico De Martino padre di Stefano, l'ex ballerino aveva solo 61 anni ma era malato da tempo È venuto a mancare all'età di 61 anni Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. È morto dopo sei giorni in ospedale Antonio Libretti, l'anziano di Sassano (Salerno) che, sabato sera, era stato investito da un'automobile nella frazione di Silla L’uomo era stato ricoverato in gravi condizioni - facebook.com facebook Morto Antonio Zichici, addio al fisico e divulgatore: dalle scoperte sulle particelle alle controversie tra cambiamento climatico e Darwin x.com