Morto Antonio De Lullo direttore creativo dell' agenzia Mirus | aveva solo 47 anni

Da ilpescara.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio De Lullo, direttore creativo dell’agenzia Mirus di Pescara, è morto lunedì mattina a 47 anni a causa di un malore improvviso. La notizia ha colpito colleghi e amici, che lo ricordano come un professionista appassionato e disponibile. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della comunicazione locale, dove aveva iniziato a lavorare appena qualche anno fa.

Lutto a Pescara e Montesilvano per la prematura scomparsa dello stimato professionista che lavorava con l'agenzia di comunicazione È scomparso Antonio De Lullo, direttore creativo dell'agenzia di comunicazione Mirus di Pescara.De Lullo si è spento nella mattinata di lunedì 16 febbraio all'età di 47 anni. Lascia la moglie Helirose, il figlio Michele, i genitori Assunta e Michele, il fratello Pietro, la sorella Rossana, i suoceri Maria e Faustino, i cognati Erika, Antonio, Federico e Sara. Che va avanti così: «Antonio era un professionista straordinario, la sua visione illuminava ogni progetto, ma ciò che lo rendeva davvero unico era il modo in cui sapeva essere presente per ciascuno di noi.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

