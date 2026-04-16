Fabio Bacà su L'erà dell'Acquario | Indago la vita con Onlyfans e la premorte I Premi? Solletico all'ego

Fabio Bacà racconta L’era dell’Acquario: tra OnlyFans, premorte e famiglia indaga identità e verità nell’era dei social. Sulla scelta di fare lo scrittore dice: "Volevo farlo fin da ragazzo ma ce l'ho fatta solo dopo i 30 anni". Sui Premi letterai: "Sono solletico all'ego".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Abruzzo d’Autore torna con un nuovo appuntamento Giovedì 9 maggio alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (Piazza Umberto I), continua la rassegna letteraria con un ospite d’eccezione: Fabio Bacà. L’autore abru - facebook.com facebook