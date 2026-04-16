Fabio Bacà su L'era dell'Acquario | Indago la vita con Onlyfans e la premorte I Premi? Solletico all'ego

Un artista ha condiviso il suo percorso tra l’utilizzo di piattaforme come OnlyFans e le esperienze legate alla premorte, approfondendo temi legati all’identità e alla percezione di sé nell’epoca dei social. In un’intervista ha parlato di come queste esperienze influenzino il suo modo di affrontare la vita e il rapporto con la famiglia, offrendo uno sguardo personale sulla sua ricerca di verità e di equilibrio.

Fabio Bacà racconta L’era dell’Acquario: tra OnlyFans, premorte e famiglia indaga identità e verità nell’era dei social. Sulla scelta di fare lo scrittore dice: "Volevo farlo fin da ragazzo ma ce l'ho fatta solo dopo i 30 anni". Sui Premi letterai: "Sono solletico all'ego".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Fabio Bacà su L’erà dell’Acquario: “Indago la vita con Onlyfans e la premorte. I Premi? Solletico all’ego”Fabio Bacà racconta L’era dell’Acquario: tra OnlyFans, premorte e famiglia indaga identità e verità nell’era dei social. “Il rigore su Vergara in Genoa-Napoli non c’era”: l’AIA ammette l’errore, la spiegazione a Open VARDino Tommasi, componente CAN, spiega in diretta tv cosa è successo in occasione dei due episodi da moviola più discussi capitati durante Genoa-Napoli... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fabio Bacà su L'erà dell'Acquario: Indago la vita con Onlyfans e la premorte. I Premi? Solletico all'ego; Letteratura, quell’aria buona che scorre in riva al Tronto (e dintorni); Libri L’invenzione del colore l’ultimo romanzo di Christian Raimo. Fabio Bacà su L’erà dell’Acquario: Indago la vita con Onlyfans e la premorte. I Premi? Solletico all’egoFabio Bacà racconta L’era dell’Acquario: tra OnlyFans, premorte e famiglia indaga identità e verità nell’era dei social ... fanpage.it Fabio Bacà: Il mio romanzo sulle sex influencer, per mostrare come cambia il rapporto tra i sessiComincia come un giallo L’era dell’acquario, terzo romanzo di Fabio Bacà, appena uscito per Adelphi. Ma poi ci porta, attraverso la Milano delle sex influencer, un adolescente in sedia a rotelle ... repubblica.it Abruzzo d’Autore torna con un nuovo appuntamento Giovedì 9 maggio alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (Piazza Umberto I), continua la rassegna letteraria con un ospite d’eccezione: Fabio Bacà. L’autore abru - facebook.com facebook