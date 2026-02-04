Lungomare corsa contro il tempo Bagnini e albergatori in pressing | Il cantiere finisca entro Pasqua

La corsa contro il tempo impazza sul lungomare di Bellariva. Bagnini e albergatori fanno pressione perché i lavori collegati al nuovo impianto fognario, avviati da Hera in piazzale Toscanini, finiscano entro Pasqua. La zona è sotto stretta sorveglianza e tutti sperano che il cantiere si concluda in fretta per riaprire il lungomare alla normalità.

Corsa contro il tempo per terminare il cantiere e 'liberare' il lungomare. Parliamo dei lavori collegati al nuovo grande impianto fognario che Hera sta realizzando in piazzale Toscanini a Bellariva. La nuova maxi vasca di laminazione per la raccolta delle acque piovane, un'opera strategica per evitare gli scarichi a mare e contrastare il rischio di allagamenti, sarà ultimata nel 2027. Ma da settembre scorso è completamente chiuso anche un ampio tratto di lungomare, per i lavori necessari a spostare le reti dell'acquedotto. Il cantiere parte all'altezza del bagno 66 e arriva fino a piazzale Toscanini (i lavori nelle foto di Petrangeli).

