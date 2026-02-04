Lungomare corsa contro il tempo Bagnini e albergatori in pressing | Il cantiere finisca entro Pasqua

Da ilrestodelcarlino.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La corsa contro il tempo impazza sul lungomare di Bellariva. Bagnini e albergatori fanno pressione perché i lavori collegati al nuovo impianto fognario, avviati da Hera in piazzale Toscanini, finiscano entro Pasqua. La zona è sotto stretta sorveglianza e tutti sperano che il cantiere si concluda in fretta per riaprire il lungomare alla normalità.

Corsa contro il tempo per terminare il cantiere e ’liberare’ il lungomare. Parliamo dei lavori collegati al nuovo grande impianto fognario che Hera sta realizzando in piazzale Toscanini a Bellariva. La nuova maxi vasca di laminazione per la raccolta delle acque piovane, un’opera strategica per evitare gli scarichi a mare e contrastare il rischio di allagamenti, sarà ultimata nel 2027. Ma da settembre scorso è completamente chiuso anche un ampio tratto di lungomare, per i lavori necessari a spostare le reti dell’acquedotto. Il cantiere parte all’altezza del bagno 66 e arriva fino a piazzale Toscanini (i lavori nelle foto di Petrangeli). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lungomare corsa contro il tempo bagnini e albergatori in pressing il cantiere finisca entro pasqua

© Ilrestodelcarlino.it - Lungomare, corsa contro il tempo. Bagnini e albergatori in pressing : "Il cantiere finisca entro Pasqua"

Approfondimenti su Lungomare Corsa

Turismo, bagnini e albergatori non esultano

Mentre il Comune celebra un’annata turistica da record con oltre un milione di presenze, i bagnini e gli albergatori mostrano un'altra faccia della medaglia.

Un anno di cantiere. L’ospedale del Felettino viaggia a vele spiegate: "Due piani entro Pasqua"

L’ospedale del Felettino prosegue con il suo sviluppo, con l’obiettivo di completare due piani entro Pasqua.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lungomare Corsa

Argomenti discussi: Lungomare, corsa contro il tempo. Bagnini e albergatori in pressing : Il cantiere finisca entro Pasqua; Lido Run, dieci edizioni di corsa con il sapore del mare; Giro d’Italia a Napoli: il Maschio Angioino si illumina per Città in Rosa; Lavori pubblici, è corsa contro il tempo.

lungomare corsa contro ilLungomare, corsa contro il tempo. Bagnini e albergatori in pressing : Il cantiere finisca entro PasquaCorsa contro il tempo per terminare il cantiere e ’liberare’ il lungomare. Parliamo dei lavori collegati al nuovo grande impianto fognario che Hera sta realizzando in piazzale Toscanini a Bellariva. L ... ilrestodelcarlino.it

lungomare corsa contro ilLavori pubblici, è corsa contro il tempoDal lungomare a piazza Mentana, la giunta vuole presentarsi alle elezioni amministrative con opere concluse e progetti finanziati ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.