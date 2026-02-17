Corsa contro il tempo per omologare la benzina F1 2026
La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) lavora intensamente per approvare la nuova benzina F1 2026, dopo che diverse aziende hanno presentato i primi test di laboratorio. La sfida principale riguarda la verifica che il carburante rispetti i standard di sostenibilità e prestazioni stabiliti dalla FIA, mentre le prove sul campo si svolgono presso i laboratori ufficiali a Le Castellet.
Nel contesto della nuova normativa sui carburanti sostenibili destinati al campionato mondiale di Formula 1, il percorso di omologazione sta evolvendo verso procedure sempre più meticuloushe. L'obiettivo è garantire la piena conformità tecnica e la tracciabilità dell'intera filiera, con controlli mirati che coinvolgono produttori, fornitori e organismi certificatori. La gestione della certificazione non si limita al prodotto finito: la valutazione riguarda anche l'intero processo produttivo. L'ente certificatore, che opera indipendentemente, conduce ispezioni direttamente presso gli impianti di produzione per verificare che ogni fase rispetti i criteri stabiliti dal regolamento FIA.
