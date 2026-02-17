La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) lavora intensamente per approvare la nuova benzina F1 2026, dopo che diverse aziende hanno presentato i primi test di laboratorio. La sfida principale riguarda la verifica che il carburante rispetti i standard di sostenibilità e prestazioni stabiliti dalla FIA, mentre le prove sul campo si svolgono presso i laboratori ufficiali a Le Castellet.

Nel contesto della nuova normativa sui carburanti sostenibili destinati al campionato mondiale di Formula 1, il percorso di omologazione sta evolvendo verso procedure sempre più meticuloushe. L’obiettivo è garantire la piena conformità tecnica e la tracciabilità dell’intera filiera, con controlli mirati che coinvolgono produttori, fornitori e organismi certificatori. La gestione della certificazione non si limita al prodotto finito: la valutazione riguarda anche l’intero processo produttivo. L’ente certificatore, che opera indipendentemente, conduce ispezioni direttamente presso gli impianti di produzione per verificare che ogni fase rispetti i criteri stabiliti dal regolamento FIA. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Corsa contro il tempo per omologare la benzina F1 2026

LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Hamilton in pista come Antonelli. Corsa contro il tempo per Verstappen…La giornata di test a Barcellona si anima con Hamilton che si mette in pista come Antonelli.

Ippodromo Capannelle, partita la corsa contro il tempo per la gestione del 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.