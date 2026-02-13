Ghost torna al cinema in versione restaurata 4K | solo a San Valentino

Ghost torna al cinema in versione restaurata 4K: solo a San Valentino, con proiezioni speciali in alcune sale di Roma e Milano, per celebrare il film che ha segnato la storia romantica degli anni ’90. La pellicola, rimasterizzata per l’occasione, porta sul grande schermo i ricordi di Sam e Molly, interpretati da Patrick Swayze e Demi Moore, e si distingue per la scena iconica in cui lui le chiede perché non le dice “ti amo”, mentre lei risponde “idem”.

“Perché non mi dici “ti amo”? Io te lo dico continuamente. No: io dico “ti amo”, tu dici “idem”. Non è la stessa cosa!”. Ghost, la pellicola dei record – di incassi, a fronte di un budget ridottissimo –, la storia d’amore più commovente di sempre, il film che ha consacrato la carriera di due attori straordinari, Patrick Swayze e Demi Moore, fatto vincere un Oscar alla straordinaria Whoopi Goldberg, e che ha fatto versare, e continua a farlo, milioni di lacrime, raccontando l’amore oltre la morte, convincendoci che l’amore sopravvive alla scomparsa fisica, e che ci siama continuerà a proteggerci per sempre. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ghost torna al cinema in versione restaurata 4K: solo a San Valentino Approfondimenti su san valentino L’indimenticabile “Ghost” ritorna al cinema a San Valentino in versione 4K L’amore torna protagonista al cinema con la nuova versione 4K di “Ghost”. Ghost torna sul grande schermo | Lucky Red celebra San Valentino con il restauro in 4K del cult Lucky Red porta di nuovo sul grande schermo GHOST torna al cinema a San Valentino in versione restaurata 4K | Evento speciale! Ultime notizie su san valentino Argomenti discussi: ‘Ghost’ torna al cinema, ma solo per il giorno di San Valentino; Ghost: l'amore oltre il tempo torna al cinema per San Valentino; Torna al cinema questo cult anni ‘90 con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg; Ghost, il 14 febbraio al cinema in versione restaurata 4K. Torna al cinema questo cult anni ‘90 con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi GoldbergÈ San Valentino anche al cinema. Insieme a Pretty Woman, torna nelle sale un cult anni '90: nel cast, nomi-simbolo di quel decennio, ovvero Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg. Forse lo avete ... esquire.com Sognare con Patrick Swayze e Demi Moore a San Valentino: perché rivedere Ghost in una versione mai vista prima al cinemaUn evento speciale di un solo giorno per rivivere sul grande schermo la storia d'amore più iconica degli anni 90, restaurata in altissima definizione. libero.it San Valentino, per 3 italiani su 4 il regalo ideale è un weekend culturale - facebook.com facebook